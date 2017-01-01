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Партия Качиньского победила на выборах в парламент Польши

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Победу на выборах одержала правящая партия Право и справедливость. Она набрала 43,59% голосов.
Лидер польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Лидер польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский


Правящая с 2015 года национал-консервативная партия Право и справедливость Ярослава Качиньского получила больше всего мандатов в Сейме по результатам парламентских выборов, сообщила Государственная избирательная комиссия Польши.

В нижней палате парламента Польши у этой партии будет из 460 мандатов чуть меньше половины –235. Это позволит партии самостоятельно принимать решения без необходимости вступления в коалиции. Однако, преимущество в Сенате (верхней палате) партия ПиС все же потеряла.

За партию Качиньского проголосовали более 8 млн поляков. Всего участие в выборах взяли более 18,6 миллионов граждан страны, что составляет явку избирателей в 61,74%.

В Сенате, который состоит из 100 кресел, большинство получают представители оппозиции и беспартийные кандидаты. У ПиС в Сенате будет 48 кресел против 61 в прошлой каденции.

Напомним,осенью 2018 года партия Право и справедливость победила на местных выборах в Польше, набрав 33% голосов.

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Теги: Польша, Выборы, Парламентские выборы, Ярослав Качинський
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Источник: korrespondent.net

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