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Прокуратура получила доступ к данным о счетах адвоката Трампа

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Следствие интересует участие Рудольфа Джулиани в коммерческих сделках в Украине и его встречи в этой стране.
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп
Рудольф Джулиани и Дональд Трамп


Сведения о банковских счетах личного адвоката главы американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани стали доступны прокуратуре Южного округа штата Нью-Йорк, изучающей деятельность юриста в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.  

По их сведениям, следствие интересует участие экс-мэра Нью-Йорка Джулиани в коммерческих сделках в Украине и его встречи в этой стране. По информации собеседников издания, следователи интересуются и тем, что фирма Джулиани делала для Виталия Кличко. 

"Они могут собирать информацию о моем украинском бизнесе сколько угодно", - ответил юрист на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию.

При этом Джулиани отметил, что его не уведомляли о проведении расследования.

Напомним, Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына экс-вице-президента Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. После чего в США запустили процедуру импичмента Трампа.

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Теги: США, адвокат, расследование, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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