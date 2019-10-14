Экс-советница Трампа давала показания Конгрессу 10 часов

Адвокат Трампа вел "теневую" иностранную политику в Украине в обход официальных процедур, ради персональных выгод президента, утверждает Хилл.

В ходе дачи показаний в комитетах Конгресса США бывшая советница президента Дональда Трампа по России и Европе Фиона Хилл заявила, что его адвокат Рудольф Джулиани вел "теневую" иностранную политику в Украине в обход официальных процедур, ради персональных выгод президента. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ее показаниями.

Как отмечается, Хилл давала показания в течение 10 часов.

Как утверждают СМИ, она сообщила, что была в оппозиции послу США в ЕС Гордону Сондленду из-за деятельности Джулиани. По ее словам, Джулиани не координировал свои действия с официальной дипломатией США.

По данным источников, Хилл рассказала, что бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон "был в ярости" от действий Джулиани в отношении Украины и сравнивал его с "гранатой, которая всех взорвет".

По словам Хилл, на встрече в начале июля, где присутствовали она, Болтон, Сондленд, экс-спецпосланник по Украине Курт Волкер и министр энергетики Рик Перри, Сондленд рассказывал о расследованиях в Украине, которые были прекращены и которые необходимо возобновить. Присутствовавшие были уверены, что речь идет о Burisma и Хантере Байдене, сыне возможного соперника Трампа на выборах 2020 года.

В то же время, New York Times со ссылкой на источники сообщает, что после встречи Болтон якобы попросил Хилл уведомить главного юриста Совета нацбезопасности США о "мошеннических" усилиях Сондленда, Джулиани и Мика Малвени, исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома.

"Я не участвую в какой-либо "безумной сделке", которую готовят Сондленд и Малвени", - якобы Болтон просил Хилл передать юристам Белого дома.

В свою очередь, Джулиани заявил, что не знает Хилл и "понятия не имеет, о чем она говорит".

Ранее сообщалось, что в США расследуют деятельность Джулиани в Украине. Американские прокуроры пытаются установить, пытался ли адвокат Трампа добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович, которая дала показания в Конгрессе на прошлой неделе.

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