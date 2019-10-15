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Американский телеканал выдал учения США за атаку Турции в Сирии

Комментариев: 2
Канал ABC признал, что видео - фейк, и заявил, что "сожалеет об ошибке". Однако пользователи соцсетей отметили, что СМИ потеряло доверие значительной части аудитории.

Телеканал ABC выдал военные учения в США за атаку турецкой армии в Сирии. Зрители обвинили журналистов во лжи из-за трансляции видео Бойня в Сирии.

В материале говорилось, что это последние кадры с места событий, на которых "отчетливо видна атака турецкой армии". Однако на самом деле демонстрировались кадры, снятые в 2017 году на военном полигоне под Луисвиллем в штате Кентукки.

ABC признал, что видео - фейк, и заявил, что "сожалеет об ошибке". Однако пользователи соцсетей отметили, что телеканал потерял доверие значительной части аудитории.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

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Теги: Турция, Сирия, скандал, видеосюжет, телеканалы, телеканал, Конфликт в Сирии, фейк, Военные учения, война в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МаюРацию    15.10.2019, 12:45
Оценка:  0
МаюРацию
Славные "учителя" Украинских СМИ
WTF2_сосет_хyй    15.10.2019, 12:39
Оценка:  +1
WTF2_сосет_хyй
как и бомбежка ВВС Росии госпиталей. вечные пиздyны....
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