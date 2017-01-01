Суд в РФ смягчил приговор украинцу за "шпионаж"

Заседание суда проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле материалов с грифом "секретно".

Верховный суд России смягчил с 10,5 до семи лет колонии наказание гражданину Украины Константину Давыденко, осужденному за "шпионаж" в аннексированном Крыму якобы в пользу СБУ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 15 октября.

"Приговор суда первой инстанции изменить, смягчить наказание Давыденко до семи лет лишения свободы", – огласил постановление судья, после чего приговор вступил в силу.

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно". Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы.

Напомним, 11 февраля 2018 года украинец Константин Давыденко был задержан в Симферополе. Его сразу же обвинили в "шпионаже" в пользу украинских спецслужб. В ФСБ утверждали, что деятельность Давыденко могла нанести ущерб безопасности РФ.

В июне 2019 года "суд" в Крыму признал Константина Давыденко виновным в "шпионаже" (ст. 276 УК РФ) и приговорил его к 10 годам и шести месяцам лишения свободы.

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