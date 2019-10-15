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В США следствие получило доступ к счетам Джулиани

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Прокуроров интересует информация об участии адвоката Трампа в коммерческих сделках в Украине и его встречах в этой стране.
Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани
Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани

Федеральные прокуроры Манхэттена получили доступ к данным о банковских счетах личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в рамках дела об Украине. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает The Hill.

Отмечается, что источники рассказали The Wall Street Journal, о том, что следователей интересует информация об участии Джулиани в коммерческих сделках в Украине и его встречах в этой стране, а также то, что его фирма делала "для мэра украинского города". Вероятно, речь идет о киевском главе Виталие Кличко.

"Исследование банковских документов Джулиани и деловых связей в Украине свидетельствуют о том, что следователи уделяют внимание анализу его взаимодействию со страной", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сан-Франциско арестовали американского бизнесмена украинского происхождения Андрея Кукушкина, который фигурирует в деле Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Задержанные в США бизнесмены работали на Фирташа

По данным The New York Times, в США против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани ведется расследование о лоббизме. Расследование связано с делом против Фрумана и Парнаса. Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами. В частности, они собирали потенциально опасную информацию о бывшем после США в Украине Мари Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере.

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Теги: США, Украина-США, адвокат, расследование, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Olena-    15.10.2019, 13:13
Оценка:  0
Olena-
https://www.youtube.com/watch?v=R xzVNfATAQI
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