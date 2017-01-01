Турция не откажется от операции в Сирии из-за санкций

Ранее Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции из-за военной операции в Сирии.

Турция не откажется от военной операции в Сирии из-за санкций США, заявил во вторник, 15 октября, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, сообщает ТАСС.

"Ни в коем случае... Турция не позволит создать коридор для террористических формирований прямо у границ", - сказал Шентоп.

Он добавил, что санкции США не стали неожиданностью для Турции.

"В этом нет ничего неожиданного, потому что уже обсуждалось в США. Они думают, что могут управлять международной политикой путем введения санкций, но они не правы. Санкции - не путь достижения результатов в международной политике, исходя из мирового опыта", - сказал Шентоп. Он добавил, что на самом деле санкции усиливают страны, на которые их налагают, "Турция не будет исключением".

Тем временем Минобороны России сообщает, что американские военные покинули две свои базы в Сирии.

"Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками", - говорится в сообщении.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем. В публикации утверждалось, что США приступили к выводу своих войск из города и планируют поспособствовать тому, чтобы ВС РФ закрепились там на фоне попыток Турции разгромить контролирующие Манбидж Силы демократической Сирии, поддерживаемые Вашингтоном.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

После этого Турция пообещала ненападение на сирийский город Кобани.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet