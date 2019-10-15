В Германии разгромили турецкие кафе и магазины

Участники прокурдского протеста громили турецкие кафе и магазины в Германии. В результате пять человек, включая полицейского, получили травмы.

По меньшей мере пять человек, включая полицейского, получили травмы во время курдских демонстраций в немецком городе Херне в понедельник. Об этом сообщает DW.

Полиция заявила, что столкновения вспыхнули, когда толпа проходила мимо торгового киоска. Человек внутри киоска провоцировала колонну, показывая рукой оскорбительные жесты. Мужчина и женщина внутри киоска получили травмы в результате столкновений.

После этого демонстранты разбили окна и сломали мебель в турецком кафе. Пострадали один из сотрудников и один полицейский.

По данным немецких СМИ, организатором акции был немец, который регулярно координирует демонстрации по разным поводам в городе. Он также пострадал, пытаясь успокоить некоторых протестующих.

Агентство DPA сообщает, что акция протеста, в которой приняли участие около 350 человек, не была санкционирована местными властями.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

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