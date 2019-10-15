РФ не давала согласия на операцию Турции в Сирии

У Путина назвали неприемлемой военную операцию Турции на севере Сирии и высказали опасения из-за планов Эрдогана.

Операци турецких военных в Сирии неприемлема, согласия между Москвой и Анкарой по этому вопросу не было. Об этом во вторник, 15 октября, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев, пишет Интерфакс.

По его словам, российские власти "всегда призывали к сдержанности Турцию" в отношении Сирии. Так Лаврентьев ответил на вопрос, действительно ли между Россией и Турцией есть какое-то согласие по поводу турецкой операции, как ранее заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Безопасность турецко-сирийской границы должна быть обеспечена именно за счет ввода правительственных сил на всем протяжении границы. Поэтому мы никогда не выступали и не поддерживали идею ввода, в том числе, турецких подразделений, не говоря уже о сирийской вооруженной оппозиции", - сказал спецпредставитель президента РФ.

Лаврентьев также высказал опасение, что эта операция "действительно способна нарушить этот хрупкий межконфессиональный мир в тех районах (Сирии - ред.)". "Он населен не только курдами, но и арабами, суннитами. Когда туда расселяют людей, которые никогда там не проживали, вы сами понимаете, это вызывает недовольство местных жителей, которые веками жили на этих территориях", - подчеркнул он.

Лаврентьев также заверил, что Россия не допустит реального столкновения между Турцией и Сирией, в этом никто не заинтересован. Так он ответил на вопрос, какие шаги следует предпринять, чтобы избежать реального столкновения между Анкарой и Дамаском.

Ранее в Турции заявили, что не откажутся от операции в Сирии из-за санкций, введенных США.

Как заявляет Эрдоган, Турция вскоре создаст зону безопасности на севере Сирии от Манбиджа до границы с Ираком, чтобы переместить в нее миллион сирийских беженцев.

По его словам, в ходе операции "Источник мира" Турция "освободила от террористов" территорию площадью в 1 тыс. кв. км.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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