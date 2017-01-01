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Британия приостановила экспорт оружия в Турцию

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Такое решение было принято из-за военной операции, которую проводят турецкие власти в Сирии против курдов.
Британия также "замораживает" продажу оружия Турции
Британия также "замораживает" продажу оружия Турции

Из-за военной операции в Сирии Великобритания прекратила продажу оружия Турции. Об этом со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба сообщает Sky News во вторник, 15 октября.

"Правительство Великобритании очень ответственно относится к контролю за экспортом оружия, и мы будем очень внимательно и непрерывно осуществлять наблюдение за экспортом оружия в Турцию. Именно поэтому, больше не будут выдаваться разрешения на экспорт в Турцию товаров, которые могут быть использованы в военной операции в Сирии", - сказал Рааб.

Ранее поставки оружия в Турцию прекратили Германия, Финляндия и Норвегия.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

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Теги: Британия, Турция, курды, Сирия, оружие, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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