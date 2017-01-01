МВФ улучшил прогноз по экономике Украины

Темпы роста мировой экономики в 2019 году окажутся самыми низкими со времен мирового финансового кризиса.

Международный валютный фонд ожидает рост экономики Украины на 3% в 2019 году и 2020 году. Об этом говорится октябрьском обзоре МВФ.

По сравнению с июльским прогнозом, ожидания на этот год улучшились. Ранее МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% в 2019 году и на 3% в 2020 году.

В то же время, из-за торговых споров рос мировой экономики замедлится до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году. В апрельском докладе ожидался рост экономики на 3,3% и 3,6% соответственно.

"Мировая экономика находится в синхронизированном спаде, темпы роста мировой экономики на 2019 год снова понижены - до 3%, самые низкие со времен мирового финансового кризиса. Это серьезное сокращение с 3,8% в 2017 году, когда мировая экономика находилась в фазе синхронизированного подъема", - говорится в докладе.

При этом МВФ улучшил по сравнению с апрельскими оценками прогноз по росту ВВП США в 2019 году с 2,3% до 2,4%, прогноз на 2020 год повышен с 1,9% до 2,1%.

Также МВФ изменил свой прогноз среднегодовой цены нефти на 2019-2020 годы. Фонд ожидает, что в 2019 году она достигнет $61,78, а в 2020 году снизится - до $57,94.

В апрельском докладе МВФ прогнозировал цену за баррель нефти в 2019 и 2020 годах в $59,16 и $59,02 соответственно. В июле МВФ ожидал, что цена за баррель нефти в 2019 и 2020 годах достигнет $65,52 и $63,88 соответственно.

Согласно документу, цена за баррель нефти в 2018 году в среднем составляла $68,33.

Кроме того, как ожидается, цены на нефть снизятся до $55 за баррель к 2023 году, что "согласуется с пониженными перспективами спроса в среднем". В фонде подчеркивают, что, преодолев в апреле 2019 года показатель в $71, "цены на нефть существенно сокращаются из-за рекордного роста ее добычи в Соединенных Штатах и низких показателей роста мировой экономики (особенно стран с развивающейся экономикой)".

Ранее в МВФ заявили, что мировая экономика в результате глобальных торговых конфликтов потеряет к 2020 году около $700 млрд, или около 0,8% мирового ВВП, при этом рост мировой торговли почти прекратился.

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