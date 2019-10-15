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Оползень убил почти 20 человек в Эфиопии

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Сход оползня в специальном районе Конта в Области Народностей Южной Эфиопии был спровоцирован сильными дождями.
Оползень убил почти 20 человек в Эфиопии
Иллюстративное фото

В Эфиопии в результате схода оползня погибли 18 человек, сообщает Синьхуа во вторник, 15 октября.

"К настоящему времени найдены тела 18 человек, погибших в результате оползня, произошедшего воскресной ночью в специальном районе Конта в Области Народностей Южной Эфиопии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сход оползня был спровоцирован сильными дождями.

Ранее сообщалось, что жертвами оползней стали около 80 человек в Китае и Миьянме.

 

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Теги: дождь, оползень, дожди, Эфиопия
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Источник: korrespondent.net

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