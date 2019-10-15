Без украинцев, но с друзьями РФ. Новый Сейм Польши

В Соседней Польше состоялись парламентские выборы. Корреспондент.net выяснил, что они принесли Украине.

Выборы в Польше принесли победу партии власти Право и справедливость Ярослава Качиньского. Уже второй срок подряд у нее в нижней палате парламенте Сейме будет единоличное большинство - 235 мест из 460. Это позволит партии самостоятельно принимать решения без необходимости вступления в коалицию.

При этом оппозиция получит большинство в верхней палате польского парламенте – Сенате.

Итоги голосования

Право и справедливость получила 43,59% голосов избирателей , что соответствует 235 мандатам в Сейме.

Гражданская коалиция получила 27,40% голосов (134 мандата), Союз демократических левых сил (Левица) - 12,56% (49 мандатов), Польская селянская партия - 8,55% (30 мандатов), правая Конфедерация - 6,81% (11 мандатов).

Также один мандат получила партия немецкого меньшинства.

В Сенате, который состоит из 100 мест, большинство получили представители оппозиции и беспартийные кандидаты. У Право и справедливость (PiS) в Сенате будет 48 кресел (в предыдущем созыве было 61).

У Гражданской коалиции будет 43 сенатора, у Польской селянской партии - 3, у Союза демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов – независимые кандидаты, приближенные к Гражданской платформе, одна независимая кандидатка является союзницей PiS.

Без украинцев

Представителям украинцев Польши не удалось пройти в новый состав польского Сейма на парламентских выборах.

Так, в парламент не попал "главная надежда украинского меньшинства" Мирон Сыч, который шел последним номером в эльблонгском списке оппозиционной Гражданской коалиции. Он получил 4353 голосов, тогда как для вхождения в парламент нужно было как минимум 6000 голосов.

Другие украинские кандидаты из этого списка, Мирослава Керик и Ксения Довгань-Доманская, нашли поддержку примерно полтысячи избирателей.

Достаточно низкий результат показали натурализованные уроженцы Украины в списках левых, Олеся Ивченко и Максим Капланский, они едва получили поддержку трех сотен избирателей.

В то же время среди друзей украинского меньшинства из списков Гражданской коалиции в Сейм прошли Адам Шлапка, Томаш Семоняк, Яцек Протас, Павел Коваль и Михал Щерба.

Будут проблемы

В новом составе Сейма будет немало критиков Украины.

Депутатом стал скандальный политик Януш Корвин-Микке – в Украине он внесен в черный список за неоднократное посещение аннексированного Крыма. Вокруг его партии был образован блок правых партий Конфедерация, который существенно превысил прогнозы всех предвыборных опросов и получил 11 мандатов в Сейме.

В парламент также проходят и часть депутатов Kukiz'15, партии, которая инициировала криминализацию упоминаний об УПА в Польше. Полськая крестьянская партия в последнее время призывала отменить санкции против России.

По подсчетам экспертов, в новом Сейме "друзья России" займут около 40 депутатских мандатов.

Попал в парламент представитель "православного" меньшинства Евгений Чиквин с Подляшья. Издание "Przeglad Prawoslawny", редактором которого он является, активно критикует независимость Православной церкви Украины. По списку правящей партии в Сейм попал Томаш Жимковський, который с парламентской трибуны говорил, что во время церковной процессии в Перемышле "бандеровцы" напали на "польского гражданина".