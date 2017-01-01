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В Афганистане разбился военный вертолет

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Вертолет с семи людьми на борту потерпел крушение неподалеку от города Мазари-Шариф. Данных о погибших пока нет.
Обстоятельства крушения вертолета неизвестны
Обстоятельства крушения вертолета неизвестны
AP

На севере Афганистана во вторник, 15 октября, разбился вертолет вооруженных сил страны. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление представителя афганской армии.

Как сообщается, инцидент произошел в районе Хайратан неподалеку от города Мазари-Шариф, административного центра северной провинции Балх.

На борту вертолета находилось семь человек. Точных сведений о погибших или пострадавших в результате аварии нет.

Ранее в Центральноафриканской республике при крушении вертолета погибли три миротворца ООН.

 

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Теги: авиакатастрофа, Афганистан, вертолет, авария
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Источник: korrespondent.net

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