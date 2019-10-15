Британия и ЕС близки к соглашению по Brexit - СМИ

Стороны близки к согласованию юридической части проекта соглашения. Судьба сделки зависит от того, поддержат ли Джонсона в Северной Ирландии.

Британия и ЕС близки к проекту соглашения по Brexit

Евросоюз и Великобритания близки к согласованию проекта соглашения по Brexit. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg во вторник, 15 октября.

Собеседники агентства утверждают, что стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем.

Тем не менее, любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что в переговорах Британии и ЕС по Brexit появились оптимистичные сигналы.

Напомним, что ранее Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Он заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Он подчеркнул, что это компромисс со стороны Великобритании.

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