В Голландии семья девять лет жила в подвале

Один из сыновей сбежал и, выпив в баре пять порций пива, попросил о помощи. Его семья жила в подвале, ожидая конца света.

Мужчина и шесть его взрослых детей жили в подвале

В Нидерландах правоохранители обнаружила семью, которая девять лет провела в подвале, "дожидаясь конца времен". Об этом во вторник, 15 октября, сообщает BBC.

58-летний мужчина и шесть его взрослых детей - в возрасте от 16 до 25 лет - проживали на ферме в северной провинции Дренте.

Их нашли после того, как сын заказал пиво в баре в соседнем селе Руйнерволд, а потом сообщил работникам, что ему нужна помощь. Свидетели сказали, что он выглядел растерянным.

"Он заказал пять порций пива и выпил их. Тогда я пообщался с ним, и он рассказал, что убежал и нуждается в помощи... тогда мы вызвали полицию", - сказал владелец бара Крис Вестербек.

Он добавил: "У него были длинные волосы, грязная борода, старая одежда. Он сказал, что никогда не ходил в школу и не был у парикмахера девять лет".

Его семья жила в изоляции, "дожидаясь конца времен", сообщают местные СМИ.

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