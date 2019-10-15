Пожарная служба эвакуировала жителей соседних зданий в связи с опасностью взрыва из-за утечки газа.

На северо-востоке Бразилии в городе Форталеза из-под завалов рухнувшего дома извлекли девять человек. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил телеканал Globo

Ранее была подтверждена гибель одного человека. По заявлению родственников, еще десять человек числятся пропавшими без вести.

За жизнь одного из пострадавших борются врачи.

Окружающие улицы заблокированы полицией, пожарная служба эвакуировала жителей из соседних домов в связи с опасностью взрыва из-за утечки газа.

По словам свидетелей, рухнувшее здание находилось в стадии реконструкции. Однако Совет по архитектуре и урбанизму Бразилии не обнаружил в реестре сведений об ответственных за работы в рухнувшем доме.

Imagens de c^amera de seguranca mostram momento do desabamento de pr'edio em Fortaleza pic.twitter.com/0uvZ54Irod — Di'ario do Nordeste (@diarioonline) October 15, 2019

Trag'edia em minha Fortaleza. Peco orac~oes pelos meus irm~aos. Muita dor, tristeza ... pic.twitter.com/6D8EY5tc2n — Irapuan (@IrapuanPonte) October 15, 2019

Cмотрите фотогалерею: В Бразилии из-под завалов дома спасли девять человек

Напомним, утром 15 октября в бразильской Форталезе обрушилось семиэтажное жилое здание, которое находилось в фешенебельном районе города. Информации о том, что дом был возведен незаконно, нет.

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