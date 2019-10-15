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В Бразилии из-под завалов дома спасли девять человек

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Пожарная служба эвакуировала жителей соседних зданий в связи с опасностью взрыва из-за утечки газа.
В Бразилии обрушился многоэтажный жилой дом
В Бразилии обрушился многоэтажный жилой дом
 
На северо-востоке Бразилии в городе Форталеза из-под завалов рухнувшего дома извлекли девять человек. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил телеканал Globo.
 
Ранее была подтверждена гибель одного человека. По заявлению родственников, еще десять человек числятся пропавшими без вести.
 
За жизнь одного из пострадавших борются врачи. 
 
Окружающие улицы заблокированы полицией, пожарная служба эвакуировала жителей из соседних домов в связи с опасностью взрыва из-за утечки газа.
 
По словам свидетелей, рухнувшее здание находилось в стадии реконструкции. Однако Совет по архитектуре и урбанизму Бразилии не обнаружил в реестре сведений об ответственных за работы в рухнувшем доме.

Cмотрите фотогалерею: В Бразилии из-под завалов дома спасли девять человек

Напомним, утром 15 октября в бразильской Форталезе обрушилось семиэтажное жилое здание, которое находилось в фешенебельном районе города. Информации о том, что дом был возведен незаконно, нет.

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Теги: Бразилия, видео, фото, дом, обвал, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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