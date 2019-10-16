Эрдогана не беспокоят санкции США из-за Сирии

Операция Источник мира на сирийской территории будет продолжена до полного выполнения ее целей, подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкару не беспокоит угроза санкций США и операция Источник мира в Сирии будет продолжаться. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 15 октября, на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан.

"Пока операция не выполнит все поставленные цели, она будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель – удалить террористов на 32 километра от границы. YPG (силы самообороны сирийских курдов) быстро теряет позиции", - подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, Анкара продолжает вести переговоры с Россией и США по поводу судьбы сирийских городов Манбидж и Кобани.

При этом Эрдоган отметил, что не считает вход сирийской правительственной армии в город Манбидж "слишком негативным событием".

"Я не считаю слишком плохим событием вход войск режима (президента Сирии Башара Асада) в Манбидж. Почему? Потому что это в конце концов их территория", - указал президент Турции.

Пока что в списке мер оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Американский лидер также заявил, что приостанавливает переговоры с Анкарой о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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