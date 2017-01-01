Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ООН заявили о рисках начала ядерной войны

Комментариев: 0
Многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации.
Замгенсека ООН Идзуми Накамицу
Замгенсека ООН Идзуми Накамицу

Заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что в мире набирает обороты ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации. Об этом она рассказала в интервью газете Коммерсант, которое было опубликовано 15 октября.

"Знаменитые часы Судного дня снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной. И я вижу много разных причин для этого", - отметила Накамицу.

Она указала, что между государствами, включая ядерные державы, серьезно нарушено доверие, и напомнила слова генсека ООН, о том, что "мир сейчас находится в состоянии беспорядка из-за дефицита доверия".

Также Накамицу констатировала нехватку диалога между ведущими державами и другими странами. Замгенсека полагает, что сейчас они начинают ценить военные возможности больше дипломатии и переговоров.

Она подчеркнула, что есть и много других факторов, усложняющих обстановку, среди которых геополитический фактор и быстрое развитие науки и новых технологий.

Так, мир уже не биполярный, а последствия вредоносной деятельности в киберпространстве, потенциальные последствия от применения оружия с использованием искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия требуют дополнительного понимания.

"Иными словами, есть много факторов, которые увеличивают угрозу ядерной конфронтации. Но самая острая проблема - это дефицит доверия между государствами. Остальные факторы усугубляют это. Ситуация очень сложная", - заявила замгенсека ООН.

Ранее в МИД РФ заявили, что ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается и существует риск начала ядерной войны

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ООН, риск, ядерное оружие, ядерная угроза, риски, ядерная война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь