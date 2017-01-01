В ООН учредили Международный день доступа к информации

Одним из соавторов резолюции является Украина. День всеобщего доступа к информации будут отмечать ежегодно 28 сентября.

Генассамблея ООН во вторник, 15 октября, приняла резолюцию об учреждении 28 сентября Международного дня доступа к информации. Об этом сообщил в Facebook представитель постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

"Аргентина, Канада, Коста-Рика, Либерия, Сьерра-Леоне, Украина. Нет, это не отборочная группа на Чемпионат мира по футболу 2022, а круг основных соавторов резолюции Генассамблеи ООН о провозглашении 28 сентября Международным днем всеобщего доступа к информации, которую сегодня одобрили консенсусом", - отметил дипломат.

По словам Николенко, это символический день, который позволит привлекать внимание мира к проблемам распространения информации как элемента обеспечения устойчивого развития.

Он также напомнил, что право на поиск, получение и распространение информации, гарантировано статьей 19 Всеобщей декларации прав человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet