Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протесты в Каталонии: пострадали более 70 человек

Комментариев: 0
В течение всего дня 15 октября в автономной области проходили манифестации, которые переросли в массовые беспорядки.
Протесты в Каталонии: пострадали более 70 человек
В Каталонии продолжаются протесты
 
В ходе акций протеста против вердикта региональным политикам в испанской Каталонии 15 октября пострадали по меньшей мере 74 человека. Об этом сообщила газета El Pais.
 
Отмечается, что в течение всего дня в автономной области проходили манифестации, участники которых перекрывали дороги и железнодорожные пути. Вечером состоялись демонстрации во многих городах у зданий представительств правительства Испании.
 
Организаторами акций стали Национальная каталонская ассамблея и организация Omnimum Cultural, которые выступают за выход региона из состава королевства. В Барселоне к митингу присоединились около 40 тысяч человек.
 
Часть собравшихся начала агрессивно вести себя по отношению к полицейским, обеспечивающим порядок в ходе акции. В результате правоохранители оттеснили протестующих, применив дубинки и небольшие резиновые снаряды.
 
Участники акции попытались соорудить баррикады в центре Барселоны, поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины.
 
Стражи порядка также применили силу в ходе протестов в Жироне, Льейде, Сабаделе и Таррагоне. По всей Каталонии были задержаны 25 человек, трое из них - в Барселоне.
 
 
Напомним, Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от девяти до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.
 
Обвинительные приговоры сторонникам независимости Каталонии привели к протестам в ряде городов региона.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, беспорядки, протесты, видео, фото, Каталония, акции протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь