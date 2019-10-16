Протесты в Каталонии: пострадали более 70 человек

В течение всего дня 15 октября в автономной области проходили манифестации, которые переросли в массовые беспорядки.

В ходе акций протеста против вердикта региональным политикам в испанской Каталонии 15 октября пострадали по меньшей мере 74 человека. Об этом сообщила газета El Pais

Отмечается, что в течение всего дня в автономной области проходили манифестации, участники которых перекрывали дороги и железнодорожные пути. Вечером состоялись демонстрации во многих городах у зданий представительств правительства Испании.

Организаторами акций стали Национальная каталонская ассамблея и организация Omnimum Cultural, которые выступают за выход региона из состава королевства. В Барселоне к митингу присоединились около 40 тысяч человек.

Часть собравшихся начала агрессивно вести себя по отношению к полицейским, обеспечивающим порядок в ходе акции. В результате правоохранители оттеснили протестующих, применив дубинки и небольшие резиновые снаряды.

Участники акции попытались соорудить баррикады в центре Барселоны, поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины.

Стражи порядка также применили силу в ходе протестов в Жироне, Льейде, Сабаделе и Таррагоне. По всей Каталонии были задержаны 25 человек, трое из них - в Барселоне.

Напомним, Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от девяти до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.