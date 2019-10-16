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Президент Турции назвал дату завершения поставок С-400

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Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал последние поставки российских ракетных комплексов до конца года.
ЗРК C-400
ЗРК C-400
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последние поставки российских зенитных ракетных систем С-400 могут быть выполнены в ноябре-декабре. Об этом он рассказал журналистам 15 октября, сообщает Интерфакс.
 
"Сейчас мы на 70% удовлетворяем все наши потребности в оборонной промышленности. Мы сами производим оружие и боеприпасы для борьбы с терроризмом как внутри страны, так и за рубежом. <...>  Нам сказали: "Patriot вам не дадим". Не давайте. Что случилось? Мы взяли С-400. <...>И теперь завершающий этап будет в декабре. Возможно, он произойдет в ноябре", - указал турецкий лидер.
 
Напомним, в сентябре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку двух дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов.
 
Сделка подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.
 
 
Против приобретения Турцией российских комплексов активно выступали США. В итоге Анкару  исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
 
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Теги: Россия, Турция, Эрдоган, ракетные комплексы, С-400
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    16.10.2019, 06:37
Оценка:  0
Духовный_скреп
Президент Турции не знает,что они купили устаревшую груду металла по цене золота)))
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