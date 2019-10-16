Президент Турции назвал дату завершения поставок С-400

Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал последние поставки российских ракетных комплексов до конца года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что последние поставки российских зенитных ракетных систем С-400 могут быть выполнены в ноябре-декабре. Об этом он рассказал журналистам 15 октября, сообщает Интерфакс

"Сейчас мы на 70% удовлетворяем все наши потребности в оборонной промышленности. Мы сами производим оружие и боеприпасы для борьбы с терроризмом как внутри страны, так и за рубежом. <...> Нам сказали: "Patriot вам не дадим". Не давайте. Что случилось? Мы взяли С-400. <...> И теперь завершающий этап будет в декабре. Возможно, он произойдет в ноябре", - указал турецкий лидер.

Напомним, в сентябре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку двух дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

Сделка подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Против приобретения Турцией российских комплексов активно выступали США. В итоге Анкару исключили из программы производства истребителей -бомбардировщиков пятого поколения F-35.