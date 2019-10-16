Байден заявил, что "безумный "Трамп может развалить НАТО

Американский лидер ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание, подчеркнул бывший вице-президент США.

Президент США Дональд Трамп проводит ошибочную политику в отношении РФ и может допустить распад НАТО, уверен бывший вице-президент Джо Байден. Об этом он заявил на теледебатах 15 октября, трансляцию которых вел телеканал CNN

"Наш президент действует беспорядочно, он безумен, он ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание", - отметил Байден.

"Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: "Я верю (президенту России) Владимиру Путину, я не верю нашей разведке", - отметил он.

По словам Байдена, Трамп также не продемонстрировал, что США готовы выполнять свои обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одно из них.

"Если его (Трампа) переизберут, я обещаю, что НАТО перестанет существовать, - подчеркнул бывший вице-президент США.

Напомним, 9 октября Байден впервые высказался за то, чтобы Конгресс объявил импичмент Трампу

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