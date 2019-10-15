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Канада приостановила экспорт оружия в Турцию

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В Канаде считают, что действия Турции могут подорвать стабильность в регионе Ближнего Востока.
Канада осудила военное вторжение Турции в Сирию
Канада осудила военное вторжение Турции в Сирию
Reuters (архивное фото)

Власти Канады временно приостановили поставки вооружения в Турцию из-за проведения Анкарой военной операции на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал France24 в среду, 16 октября.

"Канада решительно осуждает военное вторжение Турции в Сирию", – заявили в канадском МИД.

Дипломатическое ведомство считает, что действия Турции могут подорвать стабильность в регионе и свести на нет действия международной коалиции по борьбе с "ИГИЛ".

МИД Канада также призвал защитить гражданское население и обеспечить ему доступ к гуманитарной помощи.

Указано, что в 2018 году экспорт канадских вооружений составил почти $90 млн долларов.

Ранее поставки оружия в Турцию прекратили Великобритания, Германия, Финляндия и Норвегия.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции. Меры коснулись частных лиц, связанных с турецким правительством людей, а также ряда организаций.

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Теги: Турция, Сирия, Канада, оружие, экспорт, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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