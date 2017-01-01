Президент Румынии назначил новым премьер-министром Орбана

В предстоящие 10 дней парламент Румынии должен проголосовать за утверждение нового правительства и его программы.

Новым премьер-министром Румынии назначен лидер Национал-либеральной партии Людовик Орбан. Об этом сказал президент страны Клаус Йоханнис после консультаций с парламентскими партиями, сообщил накануне Укринформ.

Надеюсь, что работа переходного правительства под руководством Людовика Орбана будет успешным. Правительство будет переходным до очередных парламентских выборов (выборы в Румынии пройдут осенью 2020 года – ред.), – заявил президент.

Йоханнис подчеркнул, что приоритетными задачами нового правительства на ближайшую перспективу станут подготовка и проведение очередных президентских выборов, а также утверждение бюджета на 2020 год.

Назначенный премьер поблагодарил за оказанное ему доверие, отметив, что он приложит все усилия для выполнения стоящих перед страной задач.

Согласно румынскому законодательству, в предстоящие 10 дней парламент Румынии должен проголосовать за утверждение нового правительства и его программы.

Следующие парламентские выборы в Румынии официально должны состояться в конце 2020 или в начале 2021 года. Но они могут быть перенесены на начало следующего года, после того, как румыны в следующем месяце изберут нового президента.

Напомним, 10 октября предыдущий глава Кабинета министров Румынии лидер Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ была отправлена в отставку после объявления парламентом вотума недоверия правительству.

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