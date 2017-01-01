В Париже на аукцион выставят метеорит весом 364 кг

Метеорит Мон Дье является третьим по величине, среди найденных небесных камней на территории Франции.

В Париже 21 октября будет выставлена на торги крупная коллекция космических объектов, упавших на Землю. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Lucien, выступающего организатором продажи.

Главным экспонатом торгов станет метеорит Мон Дье, вес которого составляет 364 килограмма. Он упал на Землю в конце XIX века и является третьим по величине метеоритом, найденным на территории Франции. По оценкам экспертов, стоимость этого космического объекта составляет от €80 тыс. до €120 тыс.

Другим лотом станет фрагмент лунного метеорита весом 157 кг, обнаруженный фермером в северо-восточном департаменте Об в 1968 году. Его оценочная стоимость составляет от €30 тыс. до €50 тыс.

Также на торги будут выставлены фотографии NASA, номера газет Le Parisien и France Soir, посвященные миссии Apollo 11, конверты с изображением Луны. До аукциона все лоты будут в течение двух дней демонстрироваться в отеле Друо.

Отмечается, что торги станут частью мероприятий, посвященных 50-летию первой высадки человека на Луну. Спускаемый аппарат корабля Apollo 11 совершил посадку на спутник Земли 20 июля 1969 года. На поверхность тогда высадились два астронавта – командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин.

Напомним, в феврале сообщалось о падении метеорита на Кубе. Вскоре удалось найти обломки гостя из космоса. Ученые установили, что метеорит состоял из железа, никеля и силиката магния.

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