Импичмент Трампа: Пенс, Джулиани и Пентагон отказали Конгрессу

Конгресс отложил голосование за разрешение провести процедуру импичмента Трампу, сообщила Пелоси.

Вице-президент США Майк Пенс и адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказались сотрудничать с Палатой представителей США в расследовании по делу об импичменте. Об этомсообщает Reuters.

В Пентагоне также заявили, что не выполнят запрос законодателей о предоставлении документов, связанных с усилиями Трампа по оказанию давления на Украину. Все это еще раз демонстрирует решимость администрации Трампа затормозить пасследование по импичменту.

"Доказательства обструкции Конгресса продолжают накапливаться", - заявил на пресс-конференции один из инициаторов импичмента, представитель Демократической партии конгрессмен Адам Шифф.

Как сообщает Fox News со ссылкой на спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, Конгресс отложил голосование за разрешение провести процедуру импичмента Трампу.

"Нет никаких требований о том, чтобы безотлагательно проводить голосование, поэтому в настоящее время мы его проводить не будем", - сказала Пелоси.

При этом она подчеркнула, что это "смертельно важный вопрос" для демократов, и они не блефуют, а лишь пытаются найти правду.

Ранее сообщалось, что в США расследуют деятельность Джулиани в Украине. Американские прокуроры пытаются установить, пытался ли адвокат Трампа добиться отставки посла США в Украине Мари Йованович, которая дала показания в Конгрессе на прошлой неделе.

В свою очередь, в ходе дачи показаний бывшая советница Трампа по России и Европе Фиона Хилл заявила, что Джулиани вел "теневую" иностранную политику в Украине в обход официальных процедур, ради персональных выгод президента.

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