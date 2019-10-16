В ООН заявили о психологических пытках Ассанжа

Великобритания, США, Швеция и Эквадор отказались расследовать применение психологических пыток к Ассанжу.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергался психологическим пыткам в британской тюрьме. Об этом заявил специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер во вторник, 15 октября.

По словам Мельцера, посетившего Ассанжа с медиками в британской тюрьме в мае этого года, основатель WikiLeaks подвергался "психологическим пыткам" в течение долгого времени, и по Конвенции против пыток страны, которые в течение последних лет несли ответственность за его судьбу, должны провести соответствующее расследование.

"Мы обратились ко всем заинтересованным государствам с просьбой расследовать это дело, прекратить оказывать на него давление и сделать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение его прав, которые, на мой взгляд, систематически нарушались", — сказал он.

При этом, по словам Мельцера, Великобритания, США, Швеция и Эквадор отказались расследовать применение психологических пыток к Ассанжу.

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Джулиан Ассанж попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию латиноамериканской страны в Лондоне из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепа.

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