Эрдоган "случайно" пожал руки "депутатам" из Крыма: Соцсети комментируют странные оправдания МИД Турции

Как выяснилось, встреча турецкого президента с крымскими "депутатами" была непреднамеренной.

Посол Турции заверил, что это не была целенаправленная акция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не знал, что к нему приехали так называемые “депутаты“ Госдумы Российской Федерации от оккупированного Крыма, поскольку турецкая сторона не согласовывала списки участников форума в Стамбуле.

Об этом в эфире Громадського рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко со ссылкой на посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гульдере.

Читай также: “Эрдоган играет на публику“: РФ упрекнула Турцию в двойных стандартах

По ее словам, прием российских “депутатов“ в Стамбуле объяснил посол Турции Ягмур Гульдер. Он сказал, что встреча Эрдогана с Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком “не была целенаправленной акцией“.

В то же время Зеленко обратила внимание на фейки со стороны российской прессы, которые начали писать о якобы отдельной встрече “депутатов“ с Эрдоганом.

“На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое “депутатов“, - сказала она.

В сети уже активно комментируют пояснения ситуации от турецкого посла.

Как сообщалось 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Турции. Там он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, крымскотатарской диаспорой, представителями бизнеса и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram