Эрдоган "случайно" пожал руки "депутатам" из Крыма: Соцсети комментируют странные оправдания МИД Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не знал, что к нему приехали так называемые “депутаты“ Госдумы Российской Федерации от оккупированного Крыма, поскольку турецкая сторона не согласовывала списки участников форума в Стамбуле.
Об этом в эфире Громадського рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко со ссылкой на посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гульдере.
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По ее словам, прием российских “депутатов“ в Стамбуле объяснил посол Турции Ягмур Гульдер. Он сказал, что встреча Эрдогана с Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком “не была целенаправленной акцией“.
В то же время Зеленко обратила внимание на фейки со стороны российской прессы, которые начали писать о якобы отдельной встрече “депутатов“ с Эрдоганом.
“На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое “депутатов“, - сказала она.
В сети уже активно комментируют пояснения ситуации от турецкого посла.
Как сообщалось 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Турции. Там он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, крымскотатарской диаспорой, представителями бизнеса и Вселенским патриархом Варфоломеем.
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