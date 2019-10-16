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Эрдоган "случайно" пожал руки "депутатам" из Крыма: Соцсети комментируют странные оправдания МИД Турции

Комментариев: 2
Как выяснилось, встреча турецкого президента с крымскими "депутатами" была непреднамеренной.
Эрдоган "случайно" пожал руки "депутатам" из Крыма: Соцсети комментируют странные оправдания МИД Турции
© EPA/UPG
Фото 1/5
  • Посол Турции заверил, что это не была целенаправленная акция
  • Посол Турции заверил, что это не была целенаправленная акция
  • Посол Турции заверил, что это не была целенаправленная акция
  • Посол Турции заверил, что это не была целенаправленная акция
  • Посол Турции заверил, что это не была целенаправленная акция
Эрдоган "случайно" пожал руки "депутатам" из Крыма: Соцсети комментируют странные оправдания МИД Турции
Посол Турции заверил, что это не была целенаправленная акция
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не знал, что к нему приехали так называемые “депутаты“ Госдумы Российской Федерации от оккупированного Крыма, поскольку турецкая сторона не согласовывала списки участников форума в Стамбуле.

Об этом в эфире Громадського рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко со ссылкой на посла Турции в Украине Ягмура Ахмета Гульдере.

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По ее словам, прием российских “депутатов“ в Стамбуле объяснил посол Турции Ягмур Гульдер. Он сказал, что встреча Эрдогана с Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком “не была целенаправленной акцией“.

В то же время Зеленко обратила внимание на фейки со стороны российской прессы, которые начали писать о якобы отдельной встрече “депутатов“ с Эрдоганом.

“На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое “депутатов“, - сказала она.

В сети уже активно комментируют пояснения ситуации от турецкого посла.

Как сообщалось 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Турции. Там он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, крымскотатарской диаспорой, представителями бизнеса и Вселенским патриархом Варфоломеем.

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Теги: Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Крым, оккупанты, "депутаты", МИД
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Комментариев (2)
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COZEL    16.10.2019, 12:37
Оценка:  -3
COZEL
ФСЕ, ЧТО НАПСЯНО В СТАТЬЕ БРЕХНЯ, В ТУРЦИИ ОТЛИЧНАЯ РАЗВЕДКА И КОНТРАЗВЕДКА И ДОСЬЕ НА ФСЮ ДЕЛЕГАЦИЮ У НЕГО БЫЛО, А КАК ОН СМОТРЕЛ НА ПОКЛОНСКУЮ, КАК КОТ НА СМЕТАНУ, ТРЕПОЛОГИ, НА ЗАДОЛБЫШЕЙ РАСЧИТАНА ЭТА ИНФА))))))))))))))))))))))))))))) ))))))00
COZEL    16.10.2019, 13:08
Оценка:  0
COZEL
ВО, ЗАДОЛБЫШЬ МНЕ МИНУС ПОСТАВИЛ))))))))))))))))))))))) ))))))
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