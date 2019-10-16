Армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку

До последнего времени город находился под контролем курдов. Сейчас отряды сирийской армии вошли в Ракку, сообщают СМИ.

Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка, расположенный на северо-востоке страны, который до последнего времени находился под контролем курдских военизированных формирований. Об этом в среду, 16 октября, сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, армейские отряды установили в Ракке несколько контрольно-пропускных пунктов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие прекращения наступления в Сирии. Турецкий лидер требует от курдов сложить оружие и покинуть регион, где Анкара хочет создать "безопасную зону".

Исторический просчет США. Пресса о Турции в Сирии

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