В Германии сотрудники курьерской компании умерли в течение дня

Полиция не видит связи между смертями и считает их совпадением, однако, проверку проводит в защитных костюмах.

В Германии в течение нескольких часов при невыясненных обстоятельствах погибли два сотрудника компании по доставке грузов Hermes, еще одного мужчину нашли тяжело раненым. Об этом в среду, 16 октября, сообщает NTV.

Отмечается, что во вторник утром на территории диспетчерского центра Hermes в Гальденслебене нашли мертвым 58-летнего мужчину. Через несколько часов днем мертвым обнаружили 45-летнего мужчину на водительском сиденье в фургоне.

Кроме того, на территории диспетчерского центра нашли тяжело раненным еще одного мужчину. Однако полиция заявила, что этот случай не вызывает у них никаких подозрений.

Смертельные случаи полиция считает "несчастливой цепочкой совпадений". Команда из 120 человек экстренных служб была привлечена для расследования смертей. Они осмотрели фургон на предмет возможного токсического загрязнения.

Когда они открыли пакеты внутри фургона, то нашли небольшое количество токсичного вещества. Однако полиция заявила, что обнаруженное количество токсинов не представляет опасности.

Правоохранители сообщили, что начальные медицинские обследования свидетельствуют о несвязанности обеих смертей, и нет никаких конкретных признаков отравления.

Пожарные в защитных костюмах и с дыхательными масками ночью посетили квартиру, куда 45-летний сотрудник Hermes доставил посылку перед смертью. Они проверили посылку на возможные токсины и тоже ничего не обнаружили.

"Мы предполагаем, что это несчастливое стечение обстоятельств, но мы просто не можем исключить, что это была опасная ситуация", - заявил ночью представитель полиции Маттиас Люткемиллер из полиции Берда.

В депо Hermes работают 3000 сотрудников. Во вторник вечером компания временно приостановила работу в целях безопасности.

Напомним, несколько лет назад совпадением признали одновременную смерть двух туристок из Петербурга, скончавшихся во время автобусной поездки через территорию Польши.

Ранее немецкие ученые назвали причину смерти древнеегипетской царицы Хатшепсут.

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