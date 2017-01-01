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Турция ответит на санкции США

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Глава МИД Турции назвал политику руководства США "односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции".
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
AFP

Турция готова ответить на любые санкции США из-за операции в Сирии. Об этом в среду, 16 октября, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в парламенте, сообщает NTV.

"В сегодняшней ситуации нашу решимость никак не нарушат никакие санкции или угрозы. Мы видим, что Трамп из-за давления его истеблишмента делает против нас некоторые шаги. На эти санкции мы обязательно дадим соразмерный ответ, примем соответствующие меры", - отметил министр.

Он назвал политику американского руководства "односторонней и неспособной изменить принципиальность Турции".

"Когда на повестке дня обеспечение нашей национальной безопасности, все остальное - это мелочи", - добавил Чавушоглу.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции.
 
Пока что в списке мер оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
 
Американский лидер также заявил, что приостанавливает переговоры с Анкарой о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира.

Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

 

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Теги: США, Турция, Сирия, санкции, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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