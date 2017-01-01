Российской компания разрешили полеты в Грузию

Авиакомпания Сибирь получила допуск от Росавиации на полеты в Кутаиси, но летать не сможет до отмены запрета.

Россия пока не отменяет запрет на полеты в Грузию AP

Российская авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Кутаиси (Грузия). Это следует из приказа Росавиации, опубликованного на сайте агентства в среду, 16 октября.

Согласно приказу, S7 сможет выполнять до семи рейсов в неделю. В Росавиации и S7 агентству ТАСС пояснили, что наличие допуска не означает факта начала полетов.

"Это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают свой допуск на выполнение полетов для того, чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления. Допуск - это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания Сибирь сможет воспользоваться этим правом", - пояснили в Росавиации.

"Наличие допуска не дает авиакомпании права выполнять рейсы в Грузию в условиях действующего запрета. Допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией Сибирь вместо авиакомпании Глобус в рамках объединения авиакомпаний", - пояснили в S7.

Telegram-канал Tbilisi_life сообщает со ссылкой на представительство авиакомпании Сибирь, что информации о запланированных рейсах нет.

Напомним, 21 июня на фоне антироссийских протестов в Тбилиси Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям РФ с 8 июля выполнять рейсы в Грузию

Аналогичный заперт вводится на полеты грузинских самолетов в Россию. В Минтрансе РФ такое решение объяснили "обеспечением достаточного уровня авиационной безопасности".

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