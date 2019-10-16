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Трамп не против российской помощи Сирии

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Курды владеют хорошим оборонным потенциалом и знают, как постоять за себя, считает президент США.
Трамп приветствовал помощь России Сирии
Трамп приветствовал помощь России Сирии

Российская помощь Сирии не является причиной для беспокойства, заявил в среду, 16 октября, президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", - приводит агентство слова президента.

Кроме этого, Трамп заявил, что курды "не являются ангелами". Президент добавил, что курдское ополчение располагает хорошим оборонным потенциалом и знает, как постоять за себя.

Reuters уточняет, что Трамп выразил уверенность в безопасности ядерного оружия США, находящегося в Турции.

При этом он отметил, что наложение санкций на Турцию лучше, чем военный конфликт в регионе.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции.
 
Пока что в списке мер оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
 
Американский лидер также заявил, что приостанавливает переговоры с Анкарой о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
 
Турция намерена ответить на действия Вашингтона.
 

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Теги: Россия, США, Турция, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pivkov3    16.10.2019, 19:15
Оценка:  0
Pivkov3
Трамп слил... Слил курдов... Сольёт и бандерлогов
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