Трамп не против российской помощи Сирии

Курды владеют хорошим оборонным потенциалом и знают, как постоять за себя, считает президент США.

Российская помощь Сирии не является причиной для беспокойства, заявил в среду, 16 октября, президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", - приводит агентство слова президента.

Кроме этого, Трамп заявил, что курды "не являются ангелами". Президент добавил, что курдское ополчение располагает хорошим оборонным потенциалом и знает, как постоять за себя.

Reuters уточняет, что Трамп выразил уверенность в безопасности ядерного оружия США, находящегося в Турции.

При этом он отметил, что наложение санкций на Турцию лучше, чем военный конфликт в регионе.

Пока что в списке мер оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Американский лидер также заявил, что приостанавливает переговоры с Анкарой о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.

Турция намерена ответить на действия Вашингтона.

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