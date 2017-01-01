Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава ЕК

Нового состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен вступит в должность на месяц позже.

Европарламент поддержал перенос вступления в должность нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен с 1 ноября на 1 декабря. Об этом говорится в распространенном в среду, 16 октября, заявлении пресс-службы Европарламента.

Заявление также содержи призыв как можно скорее определить новые кандидатуры еврокомиссаров от Венгрии, Румынии и Франции.

"Председатель Европарламента и лидеры политических фракций проанализировали результаты слушаний (кандидатов на посты еврокомиссаров – ред.) в комитетах Европарламента. Европейский парламент хотел бы проголосовать своевременно, чтобы позволить новой Еврокомиссии приступить к работе с 1 декабря, и призывает в этой связи к скорейшему определению трех новых кандидатов на посты членов ЕК", - говорится в документе.

Новый состав Еврокомиссии не сможет начать свою работу 1 ноября из-за того, что Европарламент в ходе слушаний в конце сентября - начале октября отклонил кандидатов в еврокомиссары от Венгрии, Румынии и Франции. Это означает, что саммит ЕС, который соберется в Брюсселе 17-18 октября, должен будет продлить мандат действующей Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера как минимум на один месяц.

Депутаты Европарламента 30 сентября отклонили выдвинутые Румынией и Венгрией кандидатуры на посты в новом составе Еврокомиссии из-за подозрений в наличии "конфликта интересов". Румынка Роване Плумб претендовала на пост еврокомиссара по транспорту, а бывший венгерский министр юстиции Ласло Трочани должен был заниматься расширением и политикой соседства ЕС. 10 октября Европарламент по той же причине отказался утвердить кандидатуру француженки Сильви Гулар на пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте появилась группа "друзей Украины", состоящая из 50 депутатов из шести фракций.

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