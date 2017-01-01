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США готовы возобновить переговоры с КНДР

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Соединенные Штаты Америки готовы вновь сесть за стол переговоров с руководством Северной Кореи.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп на саммите в Сингапуре в июне 2018 года
Ким Чен Ын и Дональд Трамп на саммите в Сингапуре в июне 2018 года

США вновь готовы сесть за стол переговоров с руководством Северной Кореи. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл, передают американские СМИ.
 
"Вашингтон готов возобновить конструктивные переговоры с Пхеньяном по каждому из четырех основных элементов сингапурского совместного заявления. Наша цель – окончательная и полностью верифицируемая денуклеаризация КНДР", – сказал он.
 
Напомним, переговоры на рабочем уровне между посланниками США и Северной Кореи были прерваны 5 октября. Госдепартамент США заявил, что принял приглашение Швеции вернуться для дальнейших обсуждений с Пхеньяном через две недели.

Северная Корея заявила, что мяч теперь находится на площадке Вашингтона, и предупредила Вашингтон, что времени у США только до конца года, чтобы изменить курс.

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Теги: США, Северная Корея, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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