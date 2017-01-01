США готовы возобновить переговоры с КНДР

Соединенные Штаты Америки готовы вновь сесть за стол переговоров с руководством Северной Кореи.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп на саммите в Сингапуре в июне 2018 года



США вновь готовы сесть за стол переговоров с руководством Северной Кореи. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл, передают американские СМИ.



"Вашингтон готов возобновить конструктивные переговоры с Пхеньяном по каждому из четырех основных элементов сингапурского совместного заявления. Наша цель – окончательная и полностью верифицируемая денуклеаризация КНДР", – сказал он.



Северная Корея заявила, что мяч теперь находится на площадке Вашингтона, и предупредила Вашингтон, что времени у США только до конца года, чтобы изменить курс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet