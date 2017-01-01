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Автобус с паломниками разбился в Саудовской Аравии: более 30 жертв

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По неустановленным пока причинам автобус с паломниками столкнулся с грузовиком и загорелся.
В ДТП в Саудовской Аравии погибли паломники
В ДТП в Саудовской Аравии погибли паломники
munsif

В Саудовской Аравии в результате ДТП с участием автобуса с паломниками из стран Азии и Ближнего Востока погибли 36 человек. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.
 
Отмечается, что по неустановленным пока причинам автобус с паломниками столкнулся с грузовиком и загорелся.
 
Другие подробности не приводятся.
 
Напомним, ранее в результате ДТП на юге Перу погибли более 20 человек. Кроме того, не менее 26 человек погибли в результате аварии автобуса на севере Пакистана. 

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Теги: ДТП, Саудовская Аравия, автобус, паломники
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Источник: korrespondent.net

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