Автобус с паломниками разбился в Саудовской Аравии: более 30 жертв

По неустановленным пока причинам автобус с паломниками столкнулся с грузовиком и загорелся.



В Саудовской Аравии в результате ДТП с участием автобуса с паломниками из стран Азии и Ближнего Востока погибли 36 человек. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.



Отмечается, что по неустановленным пока причинам автобус с паломниками столкнулся с грузовиком и загорелся.



Другие подробности не приводятся.



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