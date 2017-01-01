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США и Китай работают над текстом торговой сделки

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Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин собираются подписать документ в ноябре.
Вашингтон и Пекин работают над текстом торговой сделки
Вашингтон и Пекин работают над текстом торговой сделки
Getty Images


Руководитель американского Минфина Стивен Мнучин в среду, 16 октября, объявил о начале работы над текстом торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

По его словам, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин собираются подписать документ в ноябре.  

Мнучин отметил, что был бы готов при необходимости совершить визит в Пекин, но с той стороны пока не поступало приглашений провести еще одну встречу для обсуждения условий сделки. 

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительной первой фазе" сделки по урегулированию споров в торговле.

Представитель КНР отметил, что США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение.

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Теги: США, Китай, торговля, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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