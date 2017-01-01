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На Филиппинах пять человек стали жертвами землетрясения

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17 человек пострадали в городе Макилала, и еще 60 - в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.
Сильное землетрясение произошло на Филиппинах
Сильное землетрясение произошло на Филиппинах
Getty Images

В результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао погибли пять человек. Еще 77 местных жителей получили травмы, сообщает агентство Синьхуа в четверг, 17 октября.
 
По данным местных властей, 17 человек пострадали в городе Макилала, и еще 60 - в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло днем 16 октября. Эпицентр землетрясения располагался в семи километрах от населенного пункта Колумбио.

Напомним, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Также мощное землетрясение произошло в Пакистане. Там погибли 37 человек, более 500 пострадали.

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Теги: Землетрясения, жертвы, Филиппины, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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