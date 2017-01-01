На Филиппинах пять человек стали жертвами землетрясения

17 человек пострадали в городе Макилала, и еще 60 - в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.



В результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао погибли пять человек. Еще 77 местных жителей получили травмы, сообщает агентство Синьхуа в четверг, 17 октября.

По данным местных властей, 17 человек пострадали в городе Макилала, и еще 60 - в муниципалитетах Тулунан, Магсайсай и Дигос.