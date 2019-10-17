Трамп показал "неуравновешенную" выходку Пелоси

На опубликованном фото Пелоси стоит напротив сидящего за столом Трампа и указывает на него пальцем.



Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию, на которой спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси выглядит "неуравновешенной".

На снимке Пелоси стоит напротив сидящего за столом Трампа и указывает на него пальцем.

"Неуравновешенная выходка нервной Нэнси!" - написал американский лидер.





Nervous Nancy's unhinged meltdown! pic.twitter.com/RDeUI7sfe7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019

Трамп также рассказал, что в какой-то момент Пелоси выбежала из-за стола. Напомним, именно Пелоси запустила процедуру импичмента Трампа в связи со скандалом вокруг его разговора с Зеленским. После этого Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов.

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