Аргентинцы нашли виновных в гибели подлодки Сан-Хуан

Три офицера ВМС Аргентины подписали разрешение на выход субмарины Сан-Хуан с военной базы.

При крушении на подлодке Сан-Хуан погибли 44 человек

Читай также: СМИ узнали детали аварии на атомной глубоководной станции Трем высокопоставленным офицерам ВМС Аргентины предъявили обвинения в рамках расследования дела о гибели подводной лодки Сан-Хуан, сообщает

Трем высокопоставленным офицерам ВМС Аргентины предъявили обвинения в рамках расследования дела о гибели подводной лодки Сан-Хуан, сообщает Clarin

Капитаны Эктор Анибаль Алонсо, Уго Мигель Корреа и Хорхе Андрес Сулиа обвиняются в недобросовестном исполнении своих обязанностей. Все они подписали разрешение на выход субмарины с военной базы.



Напомним, субмарина Сан-Хуан, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. В зоне ее исчезновения зафиксировали взрыв, мощность которого превышала 100 кг в тротиловом эквиваленте.



Читай также: Названо оружие, способное сделать США “необитаемыми“ 30 ноября экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки продолжались. 17 ноября 2018 года субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity на глубине 870 метров. По данным первичного обследования причиной ее гибели стал взрыв на борту. 30 ноября экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки продолжались. 17 ноября 2018 года субмарину обнаружила американская компания Ocean Infinity на глубине 870 метров. По данным первичного обследования причиной ее гибели стал взрыв на борту.

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