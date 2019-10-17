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В РФ хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования

Комментариев: 8
При получении гражданства РФ украинцам отменят собеседование.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

Российское правительство рассмотрит проект закона, согласно которому украинцы и белорусы признаются носителями русского языка и освобождаются от собеседования в процессе получения российского гражданства. 

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Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу российского правительства.

В частности, предлагается внести изменения в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации". 

Проект изменений предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком, при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ.

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Порядок представления таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел РФ.

Таким образом в РФ решили очередной упростить процедуру получения российского гражданства гражданам Украины.

Напомним, ГПУ расследует массовую раздачу венгерских и российских паспортов гражданам Украины. В рамках уголовного следствия изъяты соответствующие документы СНБО за весь период войны, начиная с апреля 2014 года.

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Теги: паспорта, РФ, гражданство, процедура
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Комментариев (8)
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Колишній-східняк    17.10.2019, 10:38
Оценка:  0
Колишній-східняк
Несунами.
FPN    17.10.2019, 10:25
Оценка:  0
FPN
ЭТО ИХ ДЕЛО И ПРАВО!!!!
Coюзник    17.10.2019, 10:27
Оценка:  +2
Coюзник
Да не вопрос. Это называется другими словами "чемодан, вокзал, Россия".
Coюзник    17.10.2019, 10:28
Оценка:  +3
Coюзник
И автоматическое лишение гражданства Украины ... с вытекающими из этого последствиями
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 10:31
Оценка:  -2
Гопак_и_Гамак
И какими же например? ))
ВосставшийИзБана    17.10.2019, 10:24
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Уже как только не изворачиваются, чтобы незаслуженно приписать себе чужое.
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 10:30
Оценка:  -2
Гопак_и_Гамак
Мову что ли? ))) О чём Вы ведёте речь, пан Боцман?
Андрей_и_Богдан    17.10.2019, 10:11
Оценка:  +3
Андрей_и_Богдан
На які хитрощі не підеш, щоб було кому віб "славяно-китайців" захистити
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