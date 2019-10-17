В РФ хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования

При получении гражданства РФ украинцам отменят собеседование.

Российское правительство рассмотрит проект закона, согласно которому украинцы и белорусы признаются носителями русского языка и освобождаются от собеседования в процессе получения российского гражданства.

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Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу российского правительства.

В частности, предлагается внести изменения в статью 331 закона "О гражданстве Российской Федерации".

Проект изменений предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком, при подаче личного заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ.

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Порядок представления таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел РФ.

Таким образом в РФ решили очередной упростить процедуру получения российского гражданства гражданам Украины.

Напомним, ГПУ расследует массовую раздачу венгерских и российских паспортов гражданам Украины. В рамках уголовного следствия изъяты соответствующие документы СНБО за весь период войны, начиная с апреля 2014 года.

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