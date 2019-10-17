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Не валяй дурака. Трамп написал письмо Эрдогану

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В письме американский лидер призывает турецкого коллегу "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией.
Трамп призывал остановить вторжение Турции в Сирию
Трамп призывал остановить вторжение Турции в Сирию

Президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Документ опубликовал телеканал CNN.

Уточняется, что письмо датировано 9 октября. В этот день Турция начала военную операцию в Сирии. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.

"Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду ... Не будь упертым парнем", - написал Трамп.

Он напомнил Эрдогану, что США уже вводили санкции против двух турецких министров из-за дела американского пастора Эндрю Брансона.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции.
 
Пока что в списке мер оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
 
Американский лидер также заявил, что приостанавливает переговоры с Анкарой о торговом соглашении и повышает до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь.
 
Турция намерена ответить на действия Вашингтона.

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Теги: США, Турция, Сирия, Трамп, Дональд Трамп, Эрдоган, Конфликт в Сирии, новости Сирии, война в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    17.10.2019, 10:41
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Колишній-східняк
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