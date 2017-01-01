Украинские компании подали 8 исков против РФ на 12 млрд долларов

Россия не признает законность всех решений арбитражей по искам к России, связанными с оккупированным Крымом.

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Восемь дел по искам украинских компаний на 12 млрд долларов против России в связи с аннексией Крыма приняты к рассмотрению в международных инвестиционных арбитражах.

Об этом в интервью российскому агентству ТАСС сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ — замминистра юстиции Михаил Гальперин.

“На сегодня в активной стадии находятся восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более 12 млрд долларов. Также подано еще несколько арбитражных уведомлений, которые могут превратиться в полноценные процессы”, — сказал Гальперин.

Как сообщалось ранее, в июле стало известно, что Россия не признает законность всех решений арбитражей по искам к России, связанными с оккупированным Крымом, из-за “отсутствия в этих трибуналах юрисдикции на рассмотрение таких споров”.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России, отвечая на запрос о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску украинского “Ощадбанка” в РФ.

Как сообщалось 16 октября, Сущенко подает на Россию в Европейский суд.

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