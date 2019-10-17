В Латвии рядом с Зеленским задержали россиян, выдававших себя за журналистов

Инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы .

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В столице Латвии во время торжеств при участии президента Украины Владимира Зеленского полицейские задержали двух мужчин с телекамерой и микрофоном, которые не имели никакой аккредитации.

Об этом сообщает Укринформ.

Инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Зеленским и его латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Когда Зеленский ушел в толпу пообщаться, к нему протолкались двое мужчин с телекамерой и микрофоном, но без логотипов СМИ, и начали забрасывать вопросами: "Что с "нормандским форматом?".

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К ним сразу подошли полицейские. Мужчины, которые задавали вопросы президенту Украины, назвались журналистами российского телеканала НТВ. При этом у них не было аккредитации для освещения визита и направления от упомянутого канала.

Как сообщалось 10 октября, пропагандистку Скабееву не пустили к Зеленскому.

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