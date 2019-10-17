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В Латвии рядом с Зеленским задержали россиян, выдававших себя за журналистов

Комментариев: 5
Инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы .
Мужчины назвались журналистами российского телеканала НТВ
Мужчины назвались журналистами российского телеканала НТВ
ukrinform.ua

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В столице Латвии во время торжеств при участии президента Украины Владимира Зеленского полицейские задержали двух мужчин с телекамерой и микрофоном, которые не имели никакой аккредитации.

Об этом сообщает Укринформ.

Инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Зеленским и его латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Когда Зеленский ушел в толпу пообщаться, к нему протолкались двое мужчин с телекамерой и микрофоном, но без логотипов СМИ, и начали забрасывать вопросами: "Что с "нормандским форматом?".

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К ним сразу подошли полицейские. Мужчины, которые задавали вопросы президенту Украины, назвались журналистами российского телеканала НТВ. При этом у них не было аккредитации для освещения визита и направления от упомянутого канала.

Как сообщалось 10 октября, пропагандистку Скабееву не пустили к Зеленскому.

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Теги: Зеленский, россияне, Латвия, журналисты
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Комментариев (5)
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WTF2wtf    17.10.2019, 12:08
Оценка:  -1
WTF2wtf
Безымянные говнометы ... просто шавки окупантов
П    17.10.2019, 11:49
Оценка:  0
П
Говномуты.
Sergey Sergeevic    17.10.2019, 11:32
Оценка:  -4
Sergey Sergeevic
сцикотно без тезисов отвечать=)
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 11:12
Оценка:  -2
Гопак_и_Гамак
Не те вопросы задавали! )))
WTF2wtf    17.10.2019, 12:09
Оценка:  0
WTF2wtf
Ты так по поводу своего царька ботоксного пошути, рашик ... тупой цирк для дебильной российской массовки
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