Катастрофа в Шереметьево: названа основная причина смерти пассажиров

Большинство людей не успели даже среагировать на происшедшее, утверждают в Следственном комитете РФ.

Большинство пассажиров самолета Sukhoi Superjet-100, разбившегося в мае при посадке в московском аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня. Об этом сообщил руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис в интервью Коммерсанту, опубликованном в четверг 17 октября.

"Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика", – сказал Ложис.

По его словам, "все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".

Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 Аэрофлота совершил аварийную посадку в Шереметьево и загорелся. Жертвами катастрофы стал 41 человек из 78 находившихся на борту.

В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

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