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Климатические активисты заблокировали лондонское метро

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Акция митингующих привела к столкновениям и дракам с пассажирами, которые в возобновлении работы метро были заинтересованы больше, чем в идеях активистов.

Активисты, требующие противодействия изменению климата, утром в четверг, 17 октября, нарушили работу метро на востоке Лондона. Акция митингующих привела к физическому противостоянию между разъяренными пассажирами и протестующими, сообщает Reuters.

Активисты залезли на крышу поезда, заблокировав таким образом его движение, а пассажиры пытались их оттуда стащить.

На опубликованном видео изображены демонстранты, которые разворачивали баннер над поездом в лондонской подземке в Кэннинг-Тауне, прежде чем их забросали едой и физически стащили пассажиры. После этого завязалась драка.

Британская транспортная полиция заявила, что отреагировала на инциденты в Шадуелле, Стратфорде и Кэннинг-Тауне, недалеко от лондонского финансового района Канари Уорф.

Несколькими днями ранее сообщалось, что климатические активисты прекратили массовые акции протеста в Лондоне после того, как Скотленд-Ярд наложил запрет на митинги под угрозой ареста.

Перед этим в аэропорту Лондона мужчина забрался на самолет в знак протеста, против изменений климата.

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Теги: Британия, Лондон, протесты, климат, Великобритания, акции протеста, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КимЧенПых    17.10.2019, 13:28
Оценка:  0
КимЧенПых
Клинические активисты
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