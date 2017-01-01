Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Британия и Евросоюз договорились по Brexit

Комментариев: 0
Лондон и Брюссель после двух суток переговоров заявили о согласовании новой сделки об условиях выхода.
Сделку должен утвердить британский парламент
Сделку должен утвердить британский парламент
Getty Images

Евросоюз и Великобритания достигли договоренности об условиях Brexit. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По его словам, договоренности "по дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации, которые дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС" достигнуты после двух суток переговоров.

"Когда есть политическая воля, будет и соглашение, и у нас оно есть", - добавил он.

Юнкер добавил, что рекомендовал саммиту ЕС одобрить эту сделку. 

Достижение согласия подтвердил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Достигнута прекрасная новая сделка, благодаря которой мы получим больше свободы. Теперь парламент в субботу должен позволить нам осуществить Brexit", - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit. Он заявил, что не будет проводить проверки на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Однако в Еврокомиссии назвали "спорным" этот компромисс Джонсона.

 

 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Британия, Великобритания, Борис Джонсон, Жан Клод Юнкер, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь