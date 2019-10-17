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Курды сняли на видео уничтожение турецкого танка

Комментариев: 2
Танк немецкого производства Leopard 2 подбили из противотанкового ракетного комплекса вблизи Тель-Абъяда.

Отряды сирийских курдов опубликовали видео уничтожения турецкого танка Leopard 2 из противотанкового ракетного комплекса.

Указано, что боевой эпизод произошел в сельской местности у города Тель-Абъяд, который находится у границы с Турцией.

Турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).
 
За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.
 
Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
 
 

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Теги: Турция, курды, Сирия, видео, танки, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    17.10.2019, 14:00
Оценка:  -1
Антибес
Хорошая работа!
Гопак_и_Гамак    17.10.2019, 14:37
Оценка:  +4
Гопак_и_Гамак
Чего ж хорошего? Люди погибли хрен знает за что, и вообще война...
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