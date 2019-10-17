Курды сняли на видео уничтожение турецкого танка

Танк немецкого производства Leopard 2 подбили из противотанкового ракетного комплекса вблизи Тель-Абъяда.

Отряды сирийских курдов опубликовали видео уничтожения турецкого танка Leopard 2 из противотанкового ракетного комплекса.

Указано, что боевой эпизод произошел в сельской местности у города Тель-Абъяд, который находится у границы с Турцией.

Турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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