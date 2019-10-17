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В США умер глава комитета Конгресса, рассматривающего импичмент Трампа

Комментариев: 2
Политик умер минувшей ночью в больнице после "длительного ухудшения состояния здоровья".
Конгресс США
Конгресс США
metronieuws.nl

Руководитель комитета по вопросам надзора Палаты представителей США Элия Каммингс умер на 68 году жизни. Заявление офиса политика в четверг, 17 октября, опубликовала журналистка Эн Креймер в Twitter.

"Около 2.45 в четверг, 17 октября 2019 года, конгрессмен Элия Каммингс умер в больнице имени Джона Хопкинса в связи с длительным ухудшением состояния здоровья", - говорится в заявлении.

В офисе политика добавили, что больше информации предоставят позже.

Как отмечает ABC NEWS, 68-летний Каммингс был руководителем комитета по надзору Палаты представителей США от Демократической партии. Этот комитет является одним из трех в Конгрессе, которые сейчас рассматривают вопрос импичмента президента США Дональда Трампа.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

В Сенате сообщали, что надеются получить обвинительное заключение об импичменте к каникулам на День благодарения (четвертый четверг ноября).

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Теги: Импичмент Президента, США, смерть, конгресс, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    17.10.2019, 15:15
Оценка:  0
ВыВсеВрети
чай?...)))))))
Андрей_и_Богдан    17.10.2019, 14:27
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Еще раз "новичек". Как удачно все для ТрЯмпа
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